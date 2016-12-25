Роберт Левандовски: Гвардиола - фанат тактики, Анчелотти предоставляет игрокам больше свободы

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о различиях в тренировочных методиках Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти.

- Гвардиола был фанатом тактики, разбора игры соперников, разделял игру на множество компонентов. Иногда казалось, что ему не хватает терпения.



Анчелотти же подходит к тренировочному процессу по-другому. Он предоставляет футболистам больше свободы на поле. В предыдущие сезоны мы играли хорошо, но в самые ответственные моменты команде не хватало сил. Трудно сказать, почему. Сейчас кризис наступил раньше, и я надеюсь, что к концу сезона мы наберем форму, - рассказал Левандовски в интервью Przeglad Sportowy.

Напомним, Карло Анчелотти сменил Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Баварии» летом текущего года.

13 декабря Роберт Левандовски продлил с мюнхенцами контракт до 2021 года.

