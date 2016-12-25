«Трабзонспор» готов заплатить за Попова 5-6 млн евро

«Трабзонспор» продолжает переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера полузащитника Ивелина Попова, сообщает Fanatik.

В приглашении болгарина лично заинтересован главный тренер «Трабзонспора» Эрсун Янал. По информации источника, клубы еще не договорились по трансферной стоимости футболиста. Турки готовы заплатить за Попова 5-6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов только арендовать болгарина.

Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор».

В этом сезоне болгарин в 12 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал две голевые передачи.