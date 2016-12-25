Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс- : -Металлург
Хоккей  Нефтехимик- : -СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Трабзонспор» готов заплатить за Попова 5-6 млн евро

Источник:  FanatikКомментарии

«Трабзонспор» продолжает переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера полузащитника Ивелина Попова, сообщает Fanatik.

В приглашении болгарина лично заинтересован главный тренер «Трабзонспора» Эрсун Янал. По информации источника, клубы еще не договорились по трансферной стоимости футболиста. Турки готовы заплатить за Попова 5-6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» готов только арендовать болгарина. 

Напомним, до приезда в Россию 29-летний Попов с 2010 по 2012 год выступал за другой турецкий клуб - «Газиантепспор».

В этом сезоне болгарин в 12 матчах чемпионата России забил два мяча и сделал две голевые передачи. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» проведет переговоры о переходе Цаллагова в понедельникЗащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в «Зените».Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».Бывший вратарь «Спартака» Георгий Ломая завершил карьеруБывший голкипер московского «Спартака» и сборной Грузии Георгий Ломая завершает спортивную карьеру.Давид Хочолава: Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из РоссииЗащитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал новость о том, что футболистом интересуется «Шахтер» и клубы из России.«Фенербахче» готов отпустить Эменике в аренду в «Спартак» бесплатно«Фенербахче» готов отдать нигерийского нападающего Эммануэля Эменике в аренду в «Спартак», сообщает Fanatik.«Сан-Паулу» прояяляет интерес к МаурисиоБразильский «Сан-Паулу» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио, сообщает Esportes.«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клуба«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клубаАлександр Тарханов уже говорил с Романом Широковым о возобновлении карьеры. Игрок раздумывает над предложением уральцев.Владимир Мунтян: Часто общались с футболистами «Спартака», особенно с Ловчевым. Сейчас потеряли связьБывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной СССР Владимир Мунтян сказал, что раньше часто общался с игроками «Спартака» (в частности, с Евгением Ловчевым).«Шанхай СИПГ» предложил Витселю 12 млн евро в годКитайский клуб «Шанхай СИПГ» включился в борьбу за полузащитника «Зенита» Акселя Витселя, сообщает Calciomercato.«Порту» поборется со «Спартаком» за ДепаяИнтерес к полузащитнику «МЮ» Мемфису Депаю проявляет «Порту». Об этом сообщают португальские СМИ.Константин Сарсания: В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»Константин Сарсания: В оптимальных составах «Зенит» сильнее «Спартака»Известный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о самом главном на трансферном рынке России.Роман Шишкин: Любви, удачи и крутых каникул (видео)В преддверии Нового года защитник «Локомотива» Роман Шишкин обратился к болельщикам.Константин Сарсания: Необходимость усиливаться игроками середняков РФПЛ – это трагедия для топ-клубовИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о тенденции, когда топ-клубы РФПЛ ищут усиления в середняках лиги.Константин Сарсания: В ситуации с Витселем нужно искать компромиссИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания – о ситуации с полузащитником «Зенита» Акселем Витселем.Константин Сарсания: «Спартаку» нужно оставлять БоккеттиИзвестный эксперт в трансферных делах Константин Сарсания считает, что «Спартаку» нужно сохранить защитника команды Боккетти.Сергей Кирьяков: Опыт игрока должен помочь Семшову перестроиться на работу тренераНаставник тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился мнением об Игоре Семшове, который скоро войдет в тренерский штаб команды.Врач ЦСКА: Фернандес последние семь матчей провел с переломом шейки лопаткиВрач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник Марио Фернандес провел последние семь официальных матчей с переломом шейки лопатки.Сильвестр Игбун: Я действительно хочу покинуть «Уфу»Нападающий Сильвестр Игбун сообщил, что его уход из «Уфы» - вопрос времени.Украинский журналист: «Зенит» сперва вышел на руководство киевского «Динамо», а не на агента ХачеридиЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о нюансах переговорного процесса между «Зенитом» и «Динамо» относительно перехода Евгения Хачериди. Также он ответил на обвинения со стороны агента игрока Вадима Шаблия, который ранее отверг возможность такого перехода.Федор Кудряшов: Надеюсь, 2017-й год принесет еще больше положительных эмоцийЗащитник Федор Кудряшов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Трабзонспор
Трабзонспоркалендарьстатистика
Ивелин Попов
Ивелин Поповвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости