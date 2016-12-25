Бывший вратарь «Спартака» Георгий Ломая завершил карьеру

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Грузии Георгий Ломая завершает спортивную карьеру.

- Срок моего контракта с тбилисским «Динамо» истекал в июле 2017 года, но мы аннулировали его по обоюдному согласию, я решил завершить карьеру. Мне уже 37, пришло время начать новую жизнь. Хочу остаться в футболе, намерен посещать тренерские курсы. По окончании сезона подам заявку на получение лицензии Б, - цитирует Ломая Sportall.ge.

В России Георгий Ломая играл за «Спартак», «Луч-Энергию» и «Химки». На его счету - 45 проведенных игр в составе сборной Грузии.

