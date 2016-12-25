Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»

Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».

- Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни «Динамо», ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны «Зенита», ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или все только на уровне слухов, - цитирует 29-летнего Хачериди Sportarena.

Евгений Хачериди играет за киевское «Динамо» с 2007 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом страны.

Футболист провел 41 матч за сборную Украины и забил 3 мяча.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблицы чемпионата России, отставая от «Спартака» на пять очков.

