Александр Коган: Результаты финала Кубка России будут учтены при формировании состава сборной на чемпионат мира
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки будет определен с учетом результатов финала Кубка России.
- Те, кто не попал на чемпионат Европы, поедут на Универсиаду, потому что для нас это тоже один из важнейших стартов. А дальше будем смотреть. В финале Кубка России мы планируем также посмотреть всех спортсменов, кто не отобрался на чемпионат Европы. Возможно, кого-то будет необходимо заменить. Состав на чемпионат мира, естественно, еще открыт, - заявил Коган.
Ранее исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в конце января.
Состав на Универсиаду-2017 ЗДЕСЬ
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