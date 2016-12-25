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Александр Коган: Результаты финала Кубка России будут учтены при формировании состава сборной на чемпионат мира

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки будет определен с учетом результатов финала Кубка России.

- Те, кто не попал на чемпионат Европы, поедут на Универсиаду, потому что для нас это тоже один из важнейших стартов. А дальше будем смотреть. В финале Кубка России мы планируем также посмотреть всех спортсменов, кто не отобрался на чемпионат Европы. Возможно, кого-то будет необходимо заменить. Состав на чемпионат мира, естественно, еще открыт, - заявил Коган. 

Ранее исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав команды на чемпионат Европы, который пройдет в чешской Остраве в конце января. 

Состав на Универсиаду-2017 ЗДЕСЬ

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