Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке»
Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Малышко одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».
Второе место в гонке занял Алексей Слепов, тройку замкнул Петр Пащенко.
Малышко и Пащенко допустили по одному промаху, Слепов промахнулся дважды.
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Спринт
Мужчины
1. Дмитрий Малышко
2. Алексей Слепов
3. Петр Пащенко
4. Александр Логинов
5. Семен Сучилов
6. Александр Поварницын
7. Алексей Шевченко
8. Сергей Корастылёв
9. Тимур Махамбетов
10. Павел Магазеев