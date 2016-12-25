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Малышко выиграл спринт на «Ижевской винтовке»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Олимпийский чемпион 2014 года Дмитрий Малышко одержал победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

Второе место в гонке занял Алексей Слепов, тройку замкнул Петр Пащенко.

Малышко и Пащенко допустили по одному промаху, Слепов промахнулся дважды.  

 «Ижевская винтовка»

Ижевск (Удмуртия)

Спринт

Мужчины

1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — 28.15,3 (1)

2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская обл.) +15,2 (2)

3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +27,0 (1)

4. Александр Логинов (Тюменская обл.) +29,9 (1)

5. Семен Сучилов (ХМАО) +35,9 (0)

6. Александр Поварницын (Удмуртия) +45,2 (0)

7. Алексей Шевченко (Свердловская обл.) +1.14,3 (1)

8. Сергей Корастылёв (Красноярский кр.) +1.20,8 (0)

9. Тимур Махамбетов (Красноярский кр.) +1.22,7 (1)

10. Павел Магазеев (Мордовия) +1.27,9 (2) 

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