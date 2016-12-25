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Деонтей Уайлдер: Хотел бы сразиться с победителем боя Кличко – Джошуа

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе американец Деонтей Уайлдер рассказал о своим дальнейших планах.

- Если все пойдет нормально, проведу бой с победителем в поединке Кличко — Джошуа. Тяжелый вес начал оживать, и мы хотим, чтобы это продолжалось. Меня не беспокоит, кто станет моим следующим соперником. Но я не собираюсь задерживаться в спорте надолго. Хочу достичь всех своих целей и оставить после себя наследие. Хотелось бы вдохновлять своим примером молодых бойцов, - заявил Уайлдер.

Ранее сообщалось, что 25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком.

По словам одного из тренеров Вавжика россиянина Федора Лапина, контракт на проведение боя еще не подписан, однако поляк уже начал подготовку.

Если поединок состоится, для Уайлдера это будет уже пятая подряд добровольная защита титула.

Долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.

Напомним, IBF назначила обязательным претендентом для победителя боя Кличко - Джошуа болгарина Кубрата Пулева, а WBA - кубинца Луиса Ортиса.

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