Эменике отправился в Москву на переговоры со «Спартаком»

Нигерийский нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком», сообщает AMK Gazete.

По сведениям источника, красно-белые возьмут форварда в аренду до конца текущего сезона, а летом «Спартак» сможет выкупить Эменике у турецкого клуба за 3 миллиона евро.

В нынешнем сезоне на счету Эменике три гола и три голевые передачи в десяти матчах за «Фенербахче» в чемпионате Турции. Контракт форварда с клубом истекает летом 2017 года. Эменике выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 годы, провел 51 матч за красно-белых и забил 24 мяча.