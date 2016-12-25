ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем

Хоккейный и футбольный клубы ЦСКА выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

На борту лайнера, возраст которого составлял 34 года, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 представителей СМИ.



Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета.

