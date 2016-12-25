ЦСКА выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ту-154 над Черным морем
Хоккейный и футбольный клубы ЦСКА выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.
#ЦСКА выражает соболезнования в связи с крушением самолёта Ту-154 Министерства обороны https://t.co/BfbP7PUC2R pic.twitter.com/Ig7C0pljeu— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 25 декабря 2016 г.
Скорбим..... https://t.co/YHJBKRNihO pic.twitter.com/Q2Or5VIfMh— ХК ЦСКА Москва (@hccska) 25 декабря 2016 г.
На борту лайнера, возраст которого составлял 34 года, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.
Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 представителей СМИ.
Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее
тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана
оперативно-следственная группа в составе следователей военного
следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов
военного следственного управления Следственного комитета.