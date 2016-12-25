Матчи ЦСКА и «Красно Армии» начнутся с минуты молчания в связи с падением самолета Ту-154

Матч КХЛ между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом» в понедельник, а также игра чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и «Крыльями Советов» в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.

- Матч в понедельник с «Локомотивом» начнется с минуты молчания. Также с минуты молчания начнется сегодняшняя игра чемпионата МХЛ с «Крыльями Советов». Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои глубочайшие соболезнования всем, кого коснулась эта ужасная трагедия, - сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Ранее стало известно, что самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение в Черном море. Он направлялся в сирийскую Латакию. На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди пассажиров - музыканты ансамбля Александрова и представители СМИ.