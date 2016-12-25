Эмин Махмудов: Хотел выступать за сборную Азербайджана еще два года назад

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал в интервью «Советскому спорту» о получении азербайджанского паспорта.

- Как вы принимали решение получить азербайджанский паспорт и выступать за сборную, и что на решение повлияло?

- Долго думал, все-таки решил, что пора. Хотел уже полтора-два года назад выступать за сборную Азербайджана. Плюс переезд в Португалию имел значение. Не хотел быть в России с иностранным паспортом. Вот и решился на переход.

- В России вы теперь легионер. Думаете, что когда-нибудь вернетесь, или хочется только в Европе дальше играть?

- Хочется в Европе поиграть побольше. Буду стараться, чтобы туда пробиться в хорошие чемпионаты. Любимый — английский, но там мне было бы тяжело. Мне ближе испанский.