Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эмин Махмудов: Хотел выступать за сборную Азербайджана еще два года назад

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал в интервью «Советскому спорту» о получении азербайджанского паспорта.

- Как вы принимали решение получить азербайджанский паспорт и выступать за сборную, и что на решение повлияло? 
- Долго думал, все-таки решил, что пора. Хотел уже полтора-два года назад выступать за сборную Азербайджана. Плюс переезд в Португалию имел значение. Не хотел быть в России с иностранным паспортом. Вот и решился на переход. 

- В России вы теперь легионер. Думаете, что когда-нибудь вернетесь, или хочется только в Европе дальше играть?
- Хочется в Европе поиграть побольше. Буду стараться, чтобы туда пробиться в хорошие чемпионаты. Любимый — английский, но там мне было бы тяжело. Мне ближе испанский.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Эмин Махмудов: Благодарен Карпину, что позвал в «Спартак»…Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал о смене гражданства, переезде в Португалию, проблемах с тренером и спартаковском прошлом.Эмин Махмудов: Рано в «Спартак» пошел, но не жалеюПолузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал, почему не смог заиграть в «Спартаке».Эмин Махмудов: В Португалии было два варианта. Сказали, «Боавишта» больше подходитПолузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, почему выбрал португальский чемпионат.Бывший полузащитник «Спартака» Махмудов забил победный гол в чемпионате ПортугалииАзербайджанский полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов забил победный мяч в ворота «Насьоналя» в матче 15-го тура чемпионата Португалии.Пушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударомПушка страшная. Российский защитник забил в Португалии богатырским ударомВиталий Лысцов рассказал, как забил первый гол в чемпионате Португалии.Умирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовУмирающее «Динамо» и топ-10 великих клубов-банкротовПриближающееся банкротство «Динамо» заставляет вспомнить о ярких исторических примерах великих клубов, которые становились банкротами.Виталий Мутко: Гражданство Шейдаева? Мы не могли препятствовать, он сделал этот выборМинистр спорта РФ Виталий Мутко поделился мнением о смене гражданства экс-футболиста молодежной сборной России Рамиля Шейдаева.Митрюшкин не дал забить Кукурузовичу. Как играли россияне в ЕвропеМитрюшкин не дал забить Кукурузовичу. Как играли россияне в ЕвропеSovsport.ru представляет традиционный обзор матчей россиян в европейских клубах.ФИФА разрешила Шейдаеву и Махмудову играть за сборную АзербайджанаПредставитель пресс-службы Ассоциации футбольных федераций Азербаджайна (АФФА) заявил корреспонденту Spb.Sovsport.ru, что полузащитнику Эмину Махмудову и форварду Рамилю Шейдаеву разрешили выступать за местную сборную.Махмудов подписал контракт с португальской «Боавиштой»Бывший полузащитник «Крыльев Советов» и «Спартака» Эмин Махмудов подписал контракт с португальской «Боавиштой», сообщает сайт футбольного агентства «Проф-спорт компани».Махмудов покинул расположение «Крыльев Советов»Полузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов покинул расположение команды, сообщает официальный твиттер самарского клуба.Эмин Махмудов: Мне было приятно играть против «Спартака»Полузащитник «Мордовии» Эмин Махмудов поделился впечатлениями от выездного матча 25-го тура чемпионата России со «Спартаком».Японская философия. Экскурсия по местам отдыха футболистов РФПЛЯпонская философия. Экскурсия по местам отдыха футболистов РФПЛSovsport.ru проводит очередную виртуальную экскурсию по странам, где проводят отпуск футболисты РФПЛ.«Мордовия» арендовала Махмудова до конца сезона«Крылья Советов» и «Мордовия» договорились о переходе полузащитника Эмина Махмудова в саранский клуб на правах аренды.Состоялось открытие нового клубного магазина «Крыльев Советов»Состоялось открытие нового клубного магазина «Крыльев Советов»«Крылья Советов» открыли новый клубный магазин, сообщает официальный сайт команды.Эмин Махмудов перенес операциюПолузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов успешно перенес операцию на ноге.Эмин Махмудов: Признаюсь честно, о «Химике» я ничего не знаюПолузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов поделился ожиданиями от старта чемпионата ФНЛ, в первом туре которого самарцам предстоит сыграть против «Химика» из Дзержинска.Эмин Махмудов: Кариока техничнее меняЭкс-спартаковец Эмин Махмудов не считает, что у красно-белых кризис. Ему, например, понравилась игра Рафаэля Кариоки. Причем, вовсе не полезными для «Крыльев» обрезами. Напомним, москвичи обыграли «Крылья Советов» в Москве - 1:0.Эмин Махмудов: Гунько помогал мне выйти из депрессииПолузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов поблагодарил за поддержку главного тренера «Спартака» Дмитрия Гунько. Напомним, что «Крылья» уступили «Спартаку» в матче 25-го тура чемпионата России со счетом 0:1.Эмин Махумудов: Кариока намного техничнее меняПолузащитник «Крыльев Советов» Эмин Махмудов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в 25-м туре чемпионата России. Напомним, что самарцы уступили со счетом 0:1.

Боавишта
Боавиштакалендарьстатистика
Эмин Махмудов
Эмин Махмудоввсе новости