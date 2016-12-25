Эмин Махмудов: В Португалии было два варианта. Сказали, «Боавишта» больше подходит

Полузащитник «Боавишты» Эмин Махмудов рассказал в интервью «Советскому спорту» о том, почему выбрал португальский чемпионат.



- Расскажите, как появился вариант с «Боавиштой»?

- Агент сказал, что есть возможность перейти в португальскую команду. Точнее, было даже два заинтересованных клуба из Португалии. Мне сказали, что «Боавишта» больше подходит. Ну и я сразу согласился. Был вариант еще из одной страны, но португальский чемпионат, на мой взгляд, довольно хороший.

- Вы тогда были на контракте с «Крыльями Советов», правильно?

- Да, тренер «Крыльев» на меня не рассчитывал. Подумал, что не буду ждать, попросил руководство меня отпустить. Да и у португальских клубов нет денег, чтобы покупать футболистов. К тому же я в тот момент становился легионером в России, так как начинал играть за сборную Азербайджана.

- То есть проблем при расторжении контракта не возникло?

- Нет, спасибо руководству «Крыльев», которое всегда помогало мне, особенно когда были травмы.