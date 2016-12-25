Зидан не планирует использовать Роналду в кубковом матче с «Севильей»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен предоставить отдых форварду Криштиану Роналду.
Португальцу требуется время на восстановление после мышечной травмы.
27 декабря Роналду вернется к тренировкам с командой, однако Зидан не планирует использовать футболиста в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи». Эта игра состоится 4 января.
Ожидается, что Криштиану выйдет на поле 7 января в матче чемпионата Испании с «Гранадой».
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