Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Зидан не планирует использовать Роналду в кубковом матче с «Севильей»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен предоставить отдых форварду Криштиану Роналду.

Португальцу требуется время на восстановление после мышечной травмы. 

27 декабря Роналду вернется к тренировкам с командой, однако Зидан не планирует использовать футболиста в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи». Эта игра состоится 4 января.

Ожидается, что Криштиану выйдет на поле 7 января в матче чемпионата Испании с «Гранадой».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Диего Коста: Мне нравилось играть с «Реалом» против Пепе и Серхио РамосаФорвард «Челси» Диего Коста вспомнил, как играл за «Атлетико» против «Реала».Дэвид Мойес: Бэйл был моей главной целью в «Манчестер Юнайтед», а с Кроосом мы договорились о переходеГлавный тренер «Саутгемптона» Дэвид Мойес рассказал, что будучи главным тренером «Манчестер Юнайтед» вел переговоры о переходе в клуб Гарета Бэйла и Тони Крооса.Фабио Капелло: Трансфер Роберто Карлоса в «Реал» – самый быстрый в историиБывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о переходе бразильского защитника Роберто Карлоса из «Интера» в «Реал» и своем возвращении в «Милан».Хосеп Гвардиола: При всем уважении к Роналду Месси определенно лучшийГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что по-прежнему считает своего бывшего подопечного по «Барселоне» Лионеля Месси лучшим игроком мира.Роналду записал видеообращение для сирийских детейНападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду записал видеообращение сирийским детям.Куртуа рассказал своим друзьям и партнерам по «Челси» о переходе в «Реал» в следующем сезонеГолкипер «Челси» Тибо Куртуа в следующем сезоне станет игроком мадридского «Реала» ближайшим летом. Об этом сообщают испанские СМИ.«Реал» сыграет с «Севильей», «Барселона» – с «Атлетиком». Результаты жеребьевки Кубка ИспанииСегодня, 23 декабря, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании, по итогам которой стало известно, что за выход в четвертьфинал «Барселона» поспорит с «Атлетиком».Криштиану Роналду – человек года в ПалестинеНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине, сообщает AS.«Челси» выбыл из борьбы за Хамеса, в клубе считают игрока переоцененнымКак сообщает издание The Sun, полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес не станет игроком «Челси».Василий Уткин: Роналду – киборг, он отдал свои мускулы ради скоростиФутбольный комментатор Василий Уткин поделился своим мнение по поводу нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.День в истории. Бернду Шустеру – 57 лет!22 декабря исполняется 57 лет бывшему полузащитнику «Барселоны», мадридского «Реала» и сборной ФРГ, а ныне известному тренеру Бернду Шустеру.«Барселона» дома разгромила «Эркулес» и вышла в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Барселоны» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании уверенно обыграли «Эркулес».«Валенсия» снова обыграла «Леганес» и вышла в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Валенсии» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании переиграли «Леганес».«Севилья», забив 9 мячей, вышла в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Севильи» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании разгромили команду «Форментера» со счетом 9:1.«Реал» начал переговоры по трансферу КуртуаМадридский «Реал» заинтересован в услугах голкипера «Челси» Тибо Куртуа. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero.Хамес начал оформлять британскую визу и готовится покинуть «Реал»Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес принял решение покинуть испанский клуб в январе 2017 года.Антуан Гризманн: Нет никакого желания играть в «Реале»Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн даже не рассматривает вариант перехода в «Реал», а заканчивать карьеру хочет в США – в команде Дэвида Бекхэма.«Атлетико», «Кордоба» и «Лас-Пальмас» вышли в 1/8 финала Кубка ИспанииЗавершились еще три ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. В следующую стадию пробились «Атлетико», «Кордоба» и «Лас-Пальмас».«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/8 финала Кубка ИспанииВторой матч 1/8 финала Кубк Испании между «Реал Сосьедадом» и «Вальядолидом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Вильярреал» вышел в 1/8 финала Кубка ИспанииФутболисты «Вильярреала» разошлись миром с «Толедо» в ответном матче 1/16 финала Кубка Испании (1:1).

Реал
Реалкалендарьстатистика
Криштиану Роналду
Криштиану Роналдувсе новости
Зинедин Зидан
Зинедин Зиданвсе новости
Кубок Испании
Кубок Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости