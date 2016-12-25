Зидан не планирует использовать Роналду в кубковом матче с «Севильей»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан намерен предоставить отдых форварду Криштиану Роналду.

Португальцу требуется время на восстановление после мышечной травмы.

27 декабря Роналду вернется к тренировкам с командой, однако Зидан не планирует использовать футболиста в первом матче 1/8 финала Кубка Испании против «Севильи». Эта игра состоится 4 января.

Ожидается, что Криштиану выйдет на поле 7 января в матче чемпионата Испании с «Гранадой».