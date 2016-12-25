Андрей Рябинский: У нас есть вопросы к VADA, я устал отбивать спортсменов от этой ерунды

Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что команда российского боксера Александра Поветкина может начать разбирательство с Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA).

- У нас появляются вопросы к VADA, это повод для серьезных разбирательств с лабораторией. Я устал отбивать спортсменов от этой ерунды, - сказал Рябинский ТАСС.

Напомним, из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно 17 декабря, WBC отказался санкционировать бой за пояс временного чемпиона мира со Бермейном Стиверном. В результате канадец отказался выходить на ринг и его заменил Жоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.

