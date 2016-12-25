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Волков, Логинов и Слепов вошли в состав сборной России на январские старты

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе, сообщает официальный сайт СБР. 

Состав: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Юрий Шопин, Александр Логинов, Алексей Слепов, Дмитрий Малышко, Тимур Махамбетов, Александр Поварницын, Петр Пащенко. 

Итоговый состав на этап Кубка мира в Оберхофе будет назван по итогам тренировочного сбора в австрийском Хохфильцене. 

Кубок мира в Оберхофе пройдет со 2 по 8 января.  

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