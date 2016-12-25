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Дмитрий Малышко: Мы живем вместе со Слеповым и никого в гости не пускаем

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свой успех в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

- Девятое место в индивидуальной гонке меня не расстроило. Я знал, что в гонке на 20 километров с четырьмя рубежами будет нелегко. Допустил на последнем рубеже досадные ошибки. Но, тем не менее, знал, что спринт будет уже совсем по-другому проходить, настраивался и не сбавлял. Проводил тренировки здесь, вчера тренировался, и это дало результат.

Лыжи сегодня и в индивидуальной гонке работали очень хорошо. Спасибо сервису, Дмитрию Блинову и его команде. Спасибо, что и на кубках IBU они делают лыжи очень хорошо, сильно, и здесь гонки не стали исключением. У меня, наверное, лыжи ехали лучше всех.

Сейчас многие болеют, много спортсменов сегодня не вышло на старт. Нам тоже приходится беречься. Это опасно, можно просто-напросто сорвать сезон. Приходится быть начеку. Мы живем вместе с Алексеем Слеповым — никого в гости к себе не пускаем, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.

«Ижевская винтовка»

Ижевск (Удмуртия)

Спринт

Мужчины

1. Дмитрий Малышко (Санкт-Петербург) — 28.15,3 (1)

2. Алексей Слепов (Санкт-Петербург/Владимирская обл.) +15,2 (2)

3. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +27,0 (1)

4. Александр Логинов (Тюменская обл.) +29,9 (1)

5. Семен Сучилов (ХМАО) +35,9 (0)

6. Александр Поварницын (Удмуртия) +45,2 (0)

7. Алексей Шевченко (Свердловская обл.) +1.14,3 (1)

8. Сергей Корастылёв (Красноярский кр.) +1.20,8 (0)

9. Тимур Махамбетов (Красноярский кр.) +1.22,7 (1)

10. Павел Магазеев (Мордовия) +1.27,9 (2)

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