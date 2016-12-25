Дмитрий Малышко: Мы живем вместе со Слеповым и никого в гости не пускаем
Российский биатлонист Дмитрий Малышко прокомментировал свой успех в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».
- Девятое место в индивидуальной гонке меня не расстроило. Я знал, что в гонке на 20 километров с четырьмя рубежами будет нелегко. Допустил на последнем рубеже досадные ошибки. Но, тем не менее, знал, что спринт будет уже совсем по-другому проходить, настраивался и не сбавлял. Проводил тренировки здесь, вчера тренировался, и это дало результат.
Лыжи сегодня и в индивидуальной гонке работали очень хорошо. Спасибо сервису, Дмитрию Блинову и его команде. Спасибо, что и на кубках IBU они делают лыжи очень хорошо, сильно, и здесь гонки не стали исключением. У меня, наверное, лыжи ехали лучше всех.
Сейчас многие болеют, много спортсменов сегодня не вышло на старт. Нам тоже приходится беречься. Это опасно, можно просто-напросто сорвать сезон. Приходится быть начеку. Мы живем вместе с Алексеем Слеповым — никого в гости к себе не пускаем, - цитирует Малышко официальный сайт СБР.
«Ижевская винтовка»
Ижевск
Спринт
Мужчины
1. Дмитрий Малышко
2. Алексей Слепов
3. Петр Пащенко
4. Александр Логинов
5. Семен Сучилов
6. Александр Поварницын
7. Алексей Шевченко
8. Сергей Корастылёв
9. Тимур Махамбетов
10. Павел Магазеев