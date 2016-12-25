Показательные выступления на чемпионате России в Челябинске начнутся с минуты молчания

Показательные выступления фигуристов на чемпионате России в Челябинске начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию.

- Жаль, что такое произошло. Да, мы начнем показательные выступления с минуты молчания, - заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром над Черным морем.



На борту лайнера, возраст которого составлял 34 года, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 представителей СМИ.



Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета.