Показательные выступления на чемпионате России в Челябинске начнутся с минуты молчания
Показательные выступления фигуристов на чемпионате России в Челябинске начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154, летевшего из Сочи в Сирию.
- Жаль, что такое произошло. Да, мы начнем показательные выступления с минуты молчания, - заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.
Напомним, авиакатастрофа произошла сегодня утром над Черным морем.
На борту лайнера, возраст которого составлял 34 года, находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.
Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 представителей СМИ.
Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия». Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по Сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления Следственного комитета.
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