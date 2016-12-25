Илья Авербух: Судьба предоставила Ковтуну шанс, который он должен использовать

Серебряный призер Олимпийских игр, известный хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал попадание в состав сборной России на чемпионат Европы фигуриста Максима Ковтуна.

- Я считаю, что Макс готов на все сто, он все может, и мы ждем от него результата. Это судьба, она предоставила ему шанс, который нужно использовать - все это не случайно. Часто случается так, что тот, кто попадает на тот или иной турнир в последний момент, может стать там лучшим, - сказал Авербух ТАСС.

Ковтун - двукратный призер чемпионатов Европы, на турнире 2015 года в Стокгольме он был вторым, в 2016 году в Братиславе - третьим. На чемпионате России в Челябинске Ковтун завоевал бронзовую награду.

