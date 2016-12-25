Валерий Петраков: Встречусь с губернатором области и попытаюсь уговорить его продолжить финансирование «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков рассказал о предстоящей встрече с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

- Во вторник или в среду встретимся с губернатором области, попытаюсь уговорить его продолжить финансирование команды До этого с ним встречалось руководство клуба, но меня на тех переговорах не было, - рассказал «Спортфакту» Валерий Петраков.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Ранее губернатор Томской области заявил, что на нужды клуба не будут выделяться средства из регионального бюджета.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место.