Хулио Сезар Чавес-младший: Если Альварес не будет драться со мной, готов выйти против Головкина
Мексиканский боец Хулио Сезар Чавес-младший бросил вызов чемпиону мира в среднем весе по трем версиям Геннадию Головкину.
- Если Альварес не захочет драться, может состояться мой бой с Головкиным. Я всегда говорил, что хочу встретиться с Геннадием в ринге, продолжаю делать это сейчас и теперь могу доказать, что способен уложиться в рамки суперсреднего веса. Но Головкин не хочет подниматься в суперсредний. Он как Сауль – хочет, чтобы Альварес поднялся к нему в 72,6 кг., - заявил Чавес.
Ранее сообщалось, что бой Чавес - Альварес может состояться 6 мая 2017 года.
Геннадий Головкин 18 марта в Нью-Йорке будет защищать свои чемпионские пояса в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
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