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«Зенит» выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.

- Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия, - говорится на официальном сайте петербургского клуба.

Напомним, на борту лайнера находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них - военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 представителей СМИ. Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

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