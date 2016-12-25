Второй бой Вердум – Веласкес не состоится
Повторный поединок между двумя экс-чемпионами мира UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и Кейном Веласкесом отменен.
Спортивная комиссия штата Невада заявила о том, что она не готова допустить Веласкеса до поединка после изучения его истории болезни и последних интервью бойца, в которых он рассказал о болях в спине.
Таким образом, запланированный на 30 декабря бой не состоится.
Напомним, 13 июня 2015 года Вердум победил Веласкеса удушающим приемом в третьем раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.
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