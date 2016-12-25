Второй бой Вердум – Веласкес не состоится

Повторный поединок между двумя экс-чемпионами мира UFC в тяжелом весе Фабрисио Вердумом и Кейном Веласкесом отменен.

Спортивная комиссия штата Невада заявила о том, что она не готова допустить Веласкеса до поединка после изучения его истории болезни и последних интервью бойца, в которых он рассказал о болях в спине.

Таким образом, запланированный на 30 декабря бой не состоится.

Напомним, 13 июня 2015 года Вердум победил Веласкеса удушающим приемом в третьем раунде и отобрал у него чемпионский пояс в тяжелом весе.

Главным событием вечера UFC в Лас-Вегасе будет бой Ронда Роузи - Аманда Нуньес.

