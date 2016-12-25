Михаил Коляда: На Новый год загадаю, чтобы у меня была крепкая семья и много детей

Чемпион России Михаил Коляда рассказал, как будет отмечать Новый год.

- Дома, с родителями. У меня две сестры и брат. Все ждут подарков. Надо будет приготовить. Когда был маленьким, то мы всегда ставили елку, наряжали, я ждал Дедушку Мороза, верил, что он есть. Сейчас повзрослел, сам пару раз выступал в роли Деда Мороза на нашем катке перед маленьким детьми. Они, конечно, сразу узнавали, что это я. Но все равно было весело.

- С чем у тебя ассоциируется Новый год?

- С мандаринами. Я их очень люблю. Помню, лет шесть назад на Новый год сидел, смотрел телевизор и, как семечки, два килограмма мандаринов съел. Разом. И ничего. Утром проснулся, никакой аллергии.

Что бы загадал на Новый год? Загадал, чтобы у меня была крепкая семья и много детей. Не сейчас, конечно, в будущем, - цитирует Коляду официальный сайт ФФККР.

Напомним, что Коляда выирал чемпионат России, который завершился вчера в Челябинске. По итогам короткой и произвольной программ фигурист набрал 283,48 балла.