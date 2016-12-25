Александр Лакерник: В технике у Загитовой оказалось больше баллов, чем у Медведевой
Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.
- Победа Медведевой на чемпионате России действительно еще раз доказывает ее лидерство в мире. Что касается Загитовой, это не первый раз, когда спортсменки, которые еще не имеют права по возрасту ехать на чемпионат Европы - а Загитова не может до будущего года ездить на взрослые соревнования, - занимают высокие места за счет большого количества технических баллов. У нее в технике больше баллов, чем у Медведевой. Медведева выиграла у Загитовой за счет компонентов, поэтому при том чистом прокате это все закономерно. Хотя в компонентах она проиграла и Медведевой, и Сотсковой, и Погорилой, - рассказал Лакерник.
Напомним, действующая
чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала победительницей чемпионата
России по фигурному катанию, который проходил в Челябинске.
17-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 233,57 балла, что является мировым рекордом, но из-за регионального статуса соревнований он засчитан не будет.
Второй стала 14-летняя Алина Загитова с 221,21 балла. Третья – Мария Сотскова (219,90).
Чемпионат России
Фигурное катание
Женщины
Итоговое положение
1. Евгения Медведева – 233,57
2. Алина Загитова – 221,21
3. Мария Сотскова – 219,90
4. Анна Погорилая – 215,62
5. Елена Радионова – 209,24
6. Станислава Константинова – 200,19
7. Анастасия Губанова – 197,26
8. Елизавета Туктамышева – 194,52
9. Софья Самодурова – 192,16
10. Алиса Федичкина – 189,57
11. Валерия Михайлова – 180,73
12. Серафима Саханович – 175,53
13. Алена Леонова – 174,67
14. Алиса Лозко – 170,93
15. Анастасия Яценко – 164,61
16. Екатерина Гусева – 160,66
17. Наталья Огорельцева – 159,69
18. Анастасия Коломиец – 137,93