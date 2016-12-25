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Юрген Клопп: «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1990 года. Давайте же сделаем это

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит в то, что команде по силам стать чемпионом Англии в текущем сезоне.

- Да, «Ливерпуль» не выигрывал главный титул с 1990 года, но мы — это не последние 25 лет. Мы - новое поколение. Как бы мы ни любили бывших игроков и тренеров «Ливерпуля», мы не можем переделать их работу. Мы должны делать свое дело. Давайте же попробуем добиться успеха.. Мы достаточно хороши для этого. У нас есть амбициозные владельцы, они не хотят продавать игроков. Мы не платим футболистам больше всех в мире, но «Ливерпуль» способен удержать своих лидеров.

Нужно воспользоваться этим шансом. У «Ливерпуля» достойное настоящее и большое будущее. Проблема в том, что есть сразу несколько других сильных команд. А ведь чтобы стать чемпионом, недостаточно просто показыватьхороший футбол. Необходима удача, и нужно, чтобы в команде не было травм, - заявил Клопп.

В данный момент «красные» занимают вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Челси» на шесть очков.

27 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет на своем поле со «Сток Сити».


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