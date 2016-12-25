СКА выразил соболезнования родственникам жертв катастрофы самолета Ту-154
СКА выразил соболезнования в связи с катастрофой
самолета Министерства обороны РФ, на борту которого находились 92 человека.
- Хоккейный клуб СКА выражает глубочайшие
соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, - говорится на официальном сайте армейцев.
Напомним,
на борту лайнера находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. Среди них -
военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9
представителей СМИ. Самолет выполнял рейс из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии.
По
факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов,
повлекшее тяжкие последствия».
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