«Кузня» пополнилась Скороходовым, переподписала Лямкина и рассталась с Бердниковым

В составе новокузнецкого «Металлурга» произошли изменения.

Сибирский клуб пополнился 30-летним нападающим Игорем Скороходовым. Этот сезон он начал в «Северстали». В 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ игрок забросил три шайбы.

Также «Металлург» переподписал контракт с защитником Никитой Лямкиным. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2018/19. В текущем сезоне Лямкин является самым результативным игроком обороны команды - в 43 матчах на его счету 10 (2+8) очков.

В свою очередь, клуб покинул нападающий Роман Бердников. В составе «Металлурга» он провел 10 матчей и набрал одно (1+0) очко.