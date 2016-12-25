Том Леффлер: Переход Усика в тяжелый вес? Это вполне возможно

Промоутер Том Леффлер полагает, что украинец Александр Усик мог бы успешно выступать в тяжелом весе.

- Александр побил рекорд Холифилда, став чемпионом мира за наименьшее количество поединков в первом тяжелом весе. Усик стал чемпионом уже в 10-м бою, а Холифилд в 12-м. Вы не любите это сравнение, но люди хотели бы увидеть Усика в качестве супертяжа. Его вес вне тренировочного лагеря около 100 килограммов, поэтому это вполне возможно, - заявил Леффлер.

Напомним, Александр Усик стал чемпионом мира WBO в первом тяжелом весе минувшей осенью, победив в Гданьске поляка Кшиштофа Гловацки.

Недавно сообщалось о том, что украинец может провести объединительный поединок с обладателем пояса IBF россиянином Муратом Гассиевым.

