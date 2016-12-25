Глушаков обменялся футболками с болельщиком Иваном Выродовым (видео)

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков встретился с фанатом команды, ставшим известным благодаря своей фразе «Глушаков — это похороны».

«Я с ним встретился, обменялись футболками!», - написал Глушаков на своей странице в сети Instagram и разместил соответствующий видеоролик.

27-летний оператор хлебозавода из города Шебекино Иван Выродов сказал ставшую крылатой фразу перед матчем 12-го тура чемпионата России «Спартак» - ЦСКА, который завершился победой красно-белых со счетом 3:1. Денис Глушаков открыл счет в этой встрече.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на пять очков.

