Джо Харт летом может оказаться в «Челси»

Арендованный «Торино» вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт летом может стать игроком «Челси», сообщает The Mirror.

По данным издания, этот вариант вполне реален в тот случае, если нынешний основной голкипер «синих» Тибо Куртуа перейдет в «Реал».

Ранее сообщалось, что 29-летним Хартом активно интересуется «Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп недоволен игрой Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Трансферная стоимость Харта составляет около 10 миллионов фунтов стерлингов.