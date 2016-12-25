Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джо Харт летом может оказаться в «Челси»

Источник:  MirrorКомментарии

Арендованный «Торино» вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт летом может стать игроком «Челси», сообщает The Mirror.

По данным издания, этот вариант вполне реален в тот случае, если нынешний основной голкипер «синих» Тибо Куртуа перейдет в «Реал».

Ранее сообщалось, что 29-летним Хартом активно интересуется «Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп недоволен игрой Симона Миньоле и Лориса Кариуса.

Трансферная стоимость Харта составляет около 10 миллионов фунтов стерлингов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Украинский журналист: «Динамо» согласно было продать Хачериди в «Зенит» за восемь миллионов евроЖурналист украинских телеканалов «Футбол 1/2» Игорь Бурбас рассказал о ходе переговоров «Зенита» с киевским «Динамо» по трансферу защитника Евгения Хачериди.Стефано Пиоли: Я пришел в «Интер» в правильное времяГлавный тренер «Интера» Стефано Пиоли рассказал о том, что значит для него тренировать «нерадзурри».Гонсало Игуаин: Дибала похож на МессиФорвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин сравнил своего партнера по команде Пауло Дибалу с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.Промес встретил Рождество в компании ДепаяПолузащитник «Спартака» Квинси Промес отпраздновал Рождество вместе с хавбеком «МЮ» Мемфисом Депаем. Об этом свидетельствует фотография игрока в Instagram.Сэм Эллардайс: Не предполагал, что будут предложения до Нового годаГлавный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс признался, что удивлен тем, что ему представилась возможность вернуться к тренерской деятельности уже в этом году.«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену КуртуаГолкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.«Спартак» выкупит у «Лацио» права на МаурисиоМосковский «Спартак» планирует выкупить права на защитника Маурисио у римского «Лацио».Гендиректор «Крыльев Советов»: По Цаллагову пока никакой определенности нетГенеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о слухах про переход защитника Ибрагима Цаллагова в другой клуб в зимнее трансферное окно.Арсен Венгер: Переход Оскара из «Челси» в «Шанхай СИПГ» – сюрприз для меняГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер удивлен переходом полузащитника сборной Бразилии Оскара в чемпионат Китая.Юрген Клопп: «Ливерпуль» не становился чемпионом с 1990 года. Давайте же сделаем этоГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп верит в то, что команде по силам стать чемпионом Англии в текущем сезоне.«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор Ловчева«Заявление агента Витселя можно воспринимать как угрозу». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев – о главных событиях последних дней.Эменике отправился в Москву на переговоры со «Спартаком»Нигерийский нападающий «Фенербахче» Эммануэль Эменике вылетел в Москву на переговоры со «Спартаком», сообщает AMK Gazete.«Зенит» проведет переговоры о переходе Цаллагова в понедельникЗащитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов может продолжить карьеру в «Зените».Евгений Хачериди: Мне ничего не сообщали об интересе со стороны «Зенита»Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Евгений Хачериди прокомментировал слухи о своем возможном переходе в «Зенит».«Трабзонспор» готов заплатить за Попова 5-6 млн евро«Трабзонспор» продолжает переговоры со «Спартаком» по поводу трансфера полузащитника Ивелина Попова, сообщает Fanatik.«Фенербахче» готов отпустить Эменике в аренду в «Спартак» бесплатно«Фенербахче» готов отдать нигерийского нападающего Эммануэля Эменике в аренду в «Спартак», сообщает Fanatik.Ди Мария может продолжить карьеру в КитаеПолузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в Китае, сообщает L'Equipe.«Сан-Паулу» прояяляет интерес к МаурисиоБразильский «Сан-Паулу» заинтересован в приобретении полузащитника «Зенита» Маурисио, сообщает Esportes.День в истории. Гари Макаллистеру – 52 года!25 декабря исполняется 52 года бывшему полузащитнику «Ливерпуля» и сборной Шотландии, а ныне тренеру Гари Макаллистеру.«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клуба«Урал» позвал Широкова. Об этом заявил главный тренер клубаАлександр Тарханов уже говорил с Романом Широковым о возобновлении карьеры. Игрок раздумывает над предложением уральцев.

Челси
Челсикалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Торино
Торинокалендарьстатистика
Джо Харт
Джо Хартвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы