Джо Харт летом может оказаться в «Челси»
Арендованный «Торино» вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт летом может стать игроком «Челси», сообщает The Mirror.
По данным издания, этот вариант вполне реален в тот случае, если нынешний основной голкипер «синих» Тибо Куртуа перейдет в «Реал».
Ранее сообщалось, что 29-летним Хартом активно интересуется «Ливерпуль», главный тренер которого Юрген Клопп недоволен игрой Симона Миньоле и Лориса Кариуса.
Трансферная стоимость Харта составляет около 10 миллионов фунтов стерлингов.
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