Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард3 : 1Трактор
Хоккей  Лада3 : 4Северсталь
Хоккей  Барыс5 : 3Металлург
Хоккей  Нефтехимик0 : 4СКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Все матчи КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания

Источник:  Р-СпортКомментарии

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Сегодня утром следовавший из Сочи в Сирию самолет, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Среди пассажиров были артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, представители СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, военнослужащие и госслужащие.

«Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания», - сказали в пресс-службе КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Найджел Доус: Нужно обыгрывать команды, находящиеся далеко впереди в таблицеНападающий «Барыса» Найджел Доус поделился ощущениями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Саболич продлил контракт с «Адмиралом» до 2018 годаНападающий «Адмирала» Роберт Саболич продлил контракт до 2017 года. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.Артис Аболс: Я не смог настроить команду на матч с «Северсталью»Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями после матча против «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 3:4.КХЛ. «Нефтехимик» уступил СКА, «Барыс» обыграл «Металлург» (Мг) и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Защитник «Медвешчака» Моррисонн перейдет в «Адмирал»Защитник «Медвешчака» Шон Моррисонн станет игроком «Адмирала». Об этом сообщил директор по коммуникациям хорватского клуба Ранко Вучинич.СКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подрядВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях победил «Нефтехимик» со счетом 4:0.Федор Канарейкин: Бог спас «Авангард» от беды. Но давайте разберемся! (тема дня)Федор Канарейкин: Бог спас «Авангард» от беды. Но давайте разберемся! (тема дня)Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин, дисквалифицированный на матч с «Трактором», обратился в редакцию «Советского спорта».Дерек Рой: Сложно, когда столько времени приходится проводить в самолетахНападающий «Трактора» Дерек Рой прокомментировал гостевое поражение от «Авангарда» (1:3) в регулярном чемпионате КХЛ.Максим Худяков: Пушкарев два раза лег под шайбу – перед ним шляпу можно снятьНападающий «Барыса» Максим Худяков прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.«Лада» уступила «Северстали»«Лада» дома проиграла «Северстали» (3:4) в регулярном чемпионате КХЛ.Константин Пушкарев: Все играли друг за друга, это и дало результатНападающий «Барыса» Константин Пушкарев поделился ощущениями от победы над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ дисквалифицировала Курьянова на один матчФорвард «Югры» Антон Курьянов дисквалифицирован на один матч за атаку соперника в область головы и шеи в матче с «Адмиралом».Защитник «Сибири» Неколенко выбыл на месяцЗащитник «Сибири» Илья Неколенко из-за травмы выбыл примерно на месяц, сообщает официальный твиттер клуба.«Сибирь» пополнится защитником ВоробьевымЗащитник «Торпедо» Кирилл Воробьев, права на которого принадлежат ЦСКА, перейдет в «Сибирь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.Федор Малыхин: У всех команд есть особая мотивация в матчах со СКАНападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился ожиданиями от встречи со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.Врач «Авангарда»: Восстановление Соботки – дело ближайших днейВрач «Авангарда» Дмитрий Батушенко прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в команде. В частности, он сказал, что нападающий Владимир Соботка вскоре вернется в строй.«Нефтехимик» – СКА. ОнлайнВ воскресенье в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Нефтехимик» из Нижнекамска и СКА из Санкт-Петербурга.Налимов стал игроком «Сибири»Вратарь Иван Налимов перешел в «Сибирь». Об этом сообщает официальный твиттер клуба.«Авангард» одолел «Трактор»«Авангард» дома взял верх над «Трактором» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.«Барыс» обыграл «Магнитку» благодаря хет-трику Доуса«Барыс» дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости