Все матчи КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания

Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания в память о погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе лиги.

Сегодня утром следовавший из Сочи в Сирию самолет, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Среди пассажиров были артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, представители СМИ, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, военнослужащие и госслужащие.

«Все матчи регулярного чемпионата КХЛ в воскресенье и понедельник начнутся с минуты молчания», - сказали в пресс-службе КХЛ.