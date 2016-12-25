Арсен Венгер: Переход Оскара из «Челси» в «Шанхай СИПГ» – сюрприз для меня

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер удивлен переходом полузащитника сборной Бразилии Оскара в чемпионат Китая.

- Конечно, это неожиданность. В основном, будучи футболистом, ты хочешь сочетать игру на высоком уровне с достойной зарплатой.



Это сюрприз для меня, но, когда я работал в Японии, у нас было много бразильцев. Думаю, Оскар принял такое решение, потому что не лишился игровой практики в АПЛ. Они вкладывают много денег сейчас. Станет ли это проблемой для премьер-лиги в будущем? Такое возможно, - заявил Венгер.

Переход официально состоится в январе 2017 года, когда откроется зимнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, «Шанхай СИПГ» заплатит за Оскара около 60 миллионов фунтов.

Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.