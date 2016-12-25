Арсен Венгер: Переход Оскара из «Челси» в «Шанхай СИПГ» – сюрприз для меня
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер удивлен переходом полузащитника сборной Бразилии Оскара в чемпионат Китая.
- Конечно, это неожиданность. В основном, будучи футболистом, ты хочешь сочетать игру на высоком уровне с достойной зарплатой.
Это сюрприз для меня, но, когда я работал в Японии, у нас было много бразильцев. Думаю, Оскар принял такое решение, потому что не лишился игровой практики в АПЛ. Они вкладывают много денег сейчас. Станет ли это проблемой для премьер-лиги в будущем? Такое возможно, - заявил Венгер.
Переход официально состоится в январе 2017 года, когда откроется зимнее трансферное окно. Условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, «Шанхай СИПГ» заплатит за Оскара около 60 миллионов фунтов.Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает Халк, а главным тренером является Андре Виллаш-Боаш. Отметим, что 25-летний Оскар в последнее время не проходит в основной состав «Челси» и не играл в премьер-лиге с середины сентября. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, в его активе одна голевая передача.
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