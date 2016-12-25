Дмитрий Пидручный: Я против того, чтобы тюменский этап Кубка мира переносили в Раубичи

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.

- Шушен хороший вариант. Я против того, чтоб этап был в Раубичах (Белоруссия), в марте там не смогут обеспечить нормальный снег. А финский Контиолахти не люблю за то, что там мало зрителей и организация соревнований не очень, - заявил Пидручный.

Напомним, по резолюции IBU запланированный на 9 - 12 марта девятый этап Кубка мира будет перенесен из Тюмени. Такое решение было принято на фоне продолжения расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.





