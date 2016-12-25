«Нефтехимик» – СКА. Коскинен сыграет в воротах, Дацюк и Плотников вернулись в состав
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч
регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь
Шестеркин.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;
Второе звено: Зуб - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев - Херсли, Широков - Коскиранта - Барабанов;
Четвертое звено: Юдин - Рукавишников, Каблуков - Кетов - Дергачев.
Напомним, матч пройдет 25 декабря в Нижнекамске и начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Нефтехимик - СКА - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы:
Херсли (Шипачёв, Гусев), 19:07 (0:1 - бол.). Шипачёв (Гусев, Дадонов), 35:16 (0:2). Войнов (Плотников, Ковальчук), 42:07 (0:3 - бол.). Гусев (Ковальчук), 55:43 (0:4 - бол.).
Место и дата
25 декабря 17:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
«Юбилейный» гудел, когда мы забили ЦСКА шестой гол». Как СКА взял бронзу-87