Ксения Столбова: Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым за поддержку
Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поблагодарила за поддержку на чемпионате России в Челябинске, где пара стала чемпионами.
– От всего сердца хочется выразить огромную благодарность всем, кто был со мной в этот непростой период времени!
Спасибо врачам, докторам и специалистам, которые делали все возможное и невозможное, чтобы я вернулась!
Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым за поддержку, веру и любовь!
Спасибо всем, кто принимал участие в постановке программ в этот раз, они для меня очень много значат!
Безграничное спасибо моей команде, моей спортивной семье, моим тренерам, моему партнеру, что верили, поддерживали и были всегда рядом!
Спасибо вам, это ваша заслуга, – написала Столбова в своем инстаграме.
Напомним, что Столбова и Климов стали трехкратными чемпионами России.
От всего сердца, хочется выразить огромную благодарность, всем кто был со мной, в этот не простой период времени! Спасибо врачам, докторам и специалистам, которые делали все возможное и невозможное, что бы я вернулась! Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым, за поддержку, веру и любовь! Спасибо всем, кто принимал участие в постановке программ, в этот раз, они для меня очень много значат! Безграничное спасибо, моей команде, моей спортивной семье, моим тренерам,моему партнеру, что верили, поддерживали и были всегда рядом! Спасибо Вам, это Ваша заслуга❤️ . . . И Огромный респект Челябинску✌🏻️ Было круто!