Ксения Столбова: Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым за поддержку

Российская фигуристка Ксения Столбова, выступающая в паре с Федором Климовым, поблагодарила за поддержку на чемпионате России в Челябинске, где пара стала чемпионами.

– От всего сердца хочется выразить огромную благодарность всем, кто был со мной в этот непростой период времени!

Спасибо врачам, докторам и специалистам, которые делали все возможное и невозможное, чтобы я вернулась!

Спасибо всем моим родным, друзьям и знакомым за поддержку, веру и любовь!

Спасибо всем, кто принимал участие в постановке программ в этот раз, они для меня очень много значат!

Безграничное спасибо моей команде, моей спортивной семье, моим тренерам, моему партнеру, что верили, поддерживали и были всегда рядом!

Спасибо вам, это ваша заслуга, – написала Столбова в своем инстаграме.

Напомним, что Столбова и Климов стали трехкратными чемпионами России.