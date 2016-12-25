Давид Вилья: Гвардиола – лучший тренер в моей карьере

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером, с которым ему доводилось работать.

- Гвардиола очень хорош, он один из сильнейших тренеров мира. Когда собираешь вокруг себя лучших, это просто невероятно, они творят то, что ты даже представить себе не можешь. Здорово, что мне выпала возможность поработать с ним, я горжусь тем, чего мы добились в «Барселоне». Хосеп – однозначно лучший тренер в моей карьере, - заявил Вилья.

Давид Вилья защищал цвета «Барселоны» в 2010 - 2013 годах. В 2011 г. под руководством Гвардиолы он стал победителем Лиги чемпионов.

