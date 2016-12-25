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Гендиректор «Крыльев Советов»: По Цаллагову пока никакой определенности нет

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о слухах про переход защитника Ибрагима Цаллагова в другой клуб в зимнее трансферное окно.

- По Цаллагову пока никакой определенности нет. Оставим этот вопрос на завтра-послезавтра, - сказал Шашков корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» ведет переговоры о переходе Цаллагова.  В сезоне РФПЛ-2016/17 26-летний защитник провел 17 матчей и отдал одну голевую передачу. Всего в карьере Цаллагова 195 матчей за «Крылья», 9 голов и 8 результативных передач.

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