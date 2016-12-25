Гендиректор «Крыльев Советов»: По Цаллагову пока никакой определенности нет
Генеральный директор
«Крыльев Советов» Виталий Шашков в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о слухах про переход защитника Ибрагима
Цаллагова в другой клуб в зимнее трансферное окно.
- По Цаллагову пока никакой определенности нет. Оставим этот
вопрос на завтра-послезавтра, - сказал Шашков корреспонденту «Советского спорта
в Санкт-Петербурге».
Напомним, в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» ведет
переговоры о переходе Цаллагова. В сезоне РФПЛ-2016/17 26-летний защитник провел 17
матчей и отдал одну голевую передачу. Всего в карьере Цаллагова 195 матчей за
«Крылья», 9 голов и 8 результативных передач.
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