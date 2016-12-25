Владимир Пильгуй: Положительных событий в российском футболе в этом году не видел

Бывший вратарь сборной СССР Владимир Пильгуй поделился мнением, как прошел уходящий год для российского футбола и в чем заключается для него главная интрига 2017 года.

- Какое можете выделить главное положительное событие для футбольной России в 2016 году?

- В уходящем году положительных событий в российском футболе, я честно говоря, не видел, - цитирует Пильгуя «Евро-Футбол.Ру».



- Может быть, это победа «Ростова» над «Баварией»?

- Нет, ну, мы берем весь наш футбол в целом или только одну команду? Да, «Ростов» обыграл в одном матче «Баварию» - и что? У нас что, уровень футбола после этого изменился? Конечно, нет.



- Может быть, стало неожиданным второе место «Ростова» в ЧР-2015/2016?

- Нет, для меня эта никакая не неожиданность, поскольку я знаю, как Курбан Бердыев умеет выстраивать игру.



- А в чем заключается для российского футбола главная интрига следующего года?

- Интрига 2017 года - конечно, Кубок конфедераций. Хотя этот турнир и полуофициальный, но для нашей сборной он будет хорошей проверкой сил перед домашним чемпионатом мира.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Соперниками россиян в группе А станут Мексика, Португалия и Новая Зеландия.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 по 15 июня. Матчи турнира примут 11 городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний, Новгород, Самара Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.