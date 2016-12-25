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Даниэль Риккардо: Я смог бы победить Хэмилтона, будь я с ним в одной команде

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо сказал, что победил бы Льюиса Хэмилтона, если бы они были в одной команде.

«Меня уже несколько раз спрашивали, с кем бы я хотел побороться в команде. В свой список я всегда включал Льюиса. Мне кажется, мы бы с ним отлично поборолись, я бы смог принять этот вызов и победить», – заявил Риккардо.

Риккардо также рассказал, что, несмотря на то, что они с Льюисом уважают друг друга, о дружбе нет и речи.

«Он никогда не говорил плохого обо мне, всегда был дружелюбным, но иногда он мог отстраняться. Все-таки я завел себе некоторых друзей в спорте, но это не основная наша цель, так что никто никого не обязан называть другом», - цитирует Риккардо Autosport.

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