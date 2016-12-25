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Федор Щербаченко: Фурор «Ростова» в Европе – главное событие 2016 года

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Российский тренер Федор Щербаченко выделил главные события уходящего 2016 года в российском футболе.

-  В 2016 году могу выделить два положительных момента. Первое – это то, какой фурор «Ростов» произвёл в Европе: клуб из города, про который многие не знали, где он находится на карте, вдруг так удачно провёл матчи против континентальных грандов и вышел в групповой этап Лиги Европы.

Второй момент: во многих российских командах молодые игроки вошли в обойму либо стали игроками основного состава, чего не было, наверно, давно: в ЦСКА – Чалов, в «Урале» – Подоксенов, в «Уфе» – Безденежных и Обляков, и этот список можно продолжать. Может быть, их введение в основной состав искусственно и обусловлено экономической и спортивной ситуацией, но дальше ведь они будут становиться полностью дееспособными футболистами. Сегодня на них может рассчитывать молодежная сборная, ну а позже, естественно, и сборная основная, - цитирует Щербаченко портал Euro-football.ru.

Напомним, в текущем сезоне «Ростов» дебютировал в Лиге чемпионов, где команда смогла дойти до стадии группового этапа.

В 1/16 финала Лиги Европы-2016/17 ростовчане сразятся с пражской «Спартой».




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