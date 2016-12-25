«Барыс» обыграл «Магнитку» благодаря хет-трику Доуса
«Барыс» дома взял верх над магнитогорским «Металлургом» (5:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Найджел Доус (трижды), Никита Иванов и Дастин Бойд, у гостей – Сергей Мозякин, Томаш Филиппи и Евгений Тимкин.
Казахстанский клуб поднялся на седьмое место в Восточной конференции, уральцы по-прежнему возглавляют ее.
28 декабря «Барыс» примет «Авангард», а «Металлург» днем позже сыграет на выезде с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Барыс - Металлург Мг - 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Доус (Бойд), 0:59 (1:0). Доус (Сен-Пьер, Даллмэн), 5:47 (2:0 - бол.). Иванов (Худяков), 16:07 (3:0). Доус (Сен-Пьер), 19:13 (4:0 - бол.). Мозякин (Зарипов, Ли), 24:40 (4:1 - бол.). Филиппи (Осала, Береглазов), 26:33 (4:2 - бол.). Тимкин 40:30 (4:3). Бойд (Пушкарёв), 59:59 (5:3 - п.в.).
Место и дата
25 декабря 14:00, Барыс-Арена, Онлайн-трансляция