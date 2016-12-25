«Спартак» выкупит у «Лацио» права на Маурисио
Московский «Спартак» планирует выкупить права на защитника Маурисио у римского «Лацио».
По информации портала Сittaceleste.it, данная сделка обойдется красно-белым в три миллиона евро.
В данный момент 28-летний бразилец выступает за московскую команду на правах аренды. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен игрой футболиста и рассчитает на него в будущем.
В текущем сезоне Маурисио провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
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