«Спартак» выкупит у «Лацио» права на Маурисио

Московский «Спартак» планирует выкупить права на защитника Маурисио у римского «Лацио».

По информации портала Сittaceleste.it, данная сделка обойдется красно-белым в три миллиона евро.

В данный момент 28-летний бразилец выступает за московскую команду на правах аренды. Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера доволен игрой футболиста и рассчитает на него в будущем.

В текущем сезоне Маурисио провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

