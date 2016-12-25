«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену Куртуа
Голкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об
этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует AS, именно Облак станет приоритетным
вариантом для «Челси» в случае ухода Тибо Куртуа. Бельгиец, как сообщалось
ранее, летом может стать игроком мадридского «Реала». До этого Куртуа отказался
продлевать контракт с «Челси», истекающий летом 2019 года.
В текущем сезоне 23-летний Ян Облак провел 21 матч за «Атлетико»,
в которых пропустил 15 мячей.
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