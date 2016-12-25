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«Челси» хочет приобрести у «Атлетико» Облака на замену Куртуа

Источник:  ASКомментарии

Голкипер «Атлетико» Ян Облак может стать игроком «Челси». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS, именно Облак станет приоритетным вариантом для «Челси» в случае ухода Тибо Куртуа. Бельгиец, как сообщалось ранее, летом может стать игроком мадридского «Реала». До этого Куртуа отказался продлевать контракт с «Челси», истекающий летом 2019 года.

В текущем сезоне 23-летний Ян Облак провел 21 матч за «Атлетико», в которых пропустил 15 мячей.

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