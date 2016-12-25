Елена Пидгрушная: Я не против, чтобы предпоследний этап сезона был перенесен из Тюмени в Осло

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.

- Я не против, чтобы предпоследний этап сезона прошел в Осло, в таком случае нам никуда не придется переезжать, - заявила Пидгрушная.

Напомним, по резолюции IBU запланированный на 9 - 12 марта девятый этап Кубка мира будет перенесен из Тюмени. Такое решение было принято на фоне продолжения расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.

Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафетной гонке и чемпионка мира-2013 в спринте.





