Елена Пидгрушная: Я не против, чтобы предпоследний этап сезона был перенесен из Тюмени в Осло
Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная поделилась своим мнением о том, куда следует перенести этап Кубка мира, который должен был состояться в Тюмени.
- Я не против, чтобы предпоследний этап сезона прошел в Осло, в таком случае нам никуда не придется переезжать, - заявила Пидгрушная.
Напомним, по резолюции IBU запланированный на 9 - 12 марта девятый этап Кубка мира будет перенесен из Тюмени. Такое решение было принято на фоне продолжения расследования в отношении российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.
Елена Пидгрушная - олимпийская чемпионка Сочи-2014 в эстафетной гонке и чемпионка мира-2013 в спринте.
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