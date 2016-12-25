Дракслер будет зарабатывать в «ПСЖ» 10 миллионов евро в год
Полузащитник сборной Германии Юлиан Драсклер станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов «ПСЖ».
Дракслер будет получать во Франции 10 миллионов евро в год.
Ранее «Вольфсбург» подтвердил переход 23-летнего игрока сборной Германии в «ПСЖ». Контракт Дракслера с клубом из Парижа рассчитан на 4,5 года.
По неофициальной информации, сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Также он может вырасти еще на десять миллионов в качестве бонусов.
Дракслер выступает за «Вольфсбург» с 2015 года, а до этого провел шесть сезонов в «Шальке».
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