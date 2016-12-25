Сэм Эллардайс: Не предполагал, что будут предложения до Нового года

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс признался, что удивлен тем, что ему представилась возможность вернуться к тренерской деятельности уже в этом году.

В сентябре 62-летний специалист ушел в отставку с поста главного тренера сборной Англии в связи с тем, что был замешан в коррупционном скандале.

«Я знаю, что я все тот же человек. Возможно, я стал лучше благодаря этому опыту. Во время испытаний ты становишься сильнее и стараешься не допускать ошибок, которые позволяют тебе учиться.

Когда тебя отправляют в отставку, нужно посмотреть на то, что ты сделал неправильно, посмотреть на себя и не винить ни в чем других. Да, всегда есть привходящие факторы, но нужно смотреть на себя и двигаться дальше.

Не предполагал, что будут предложения до Нового года. Но как я сказал, я готов к работе и рассчитываю, что клуб останется в премьер-лиге. Опыт прошлых лет говорит о том, что у меня это хорошо получается. Надеюсь, у меня получится снова», – сказал Эллардайс в интервью Sky Sports.

Напомним, ранее Эллардайс смог спасти от вылета «Болтон», «Блэкберн», «Вест Хэм» и «Сандерленд».

«Кристал Пэлас» занимает 17-е место в премьер-лиге, опережая на одно очко «Сандерленд». В 18-м туре 26 декабря «орлы» сыграют в гостях с «Уотфордом».