Врач «Авангарда»: Восстановление Соботки – дело ближайших дней

Врач «Авангарда» Дмитрий Батушенко прокомментировал ситуацию с травмированными игроками в команде. В частности, он сказал, что нападающий Владимир Соботка вскоре вернется в строй.

- На прошлой игре с минским «Динамо» два нападающих получили травмы: Владимир Соботка - травму головы, Валентин Пьянов - повреждение конечности. Также в списке травмированных у нас защитники Илья Дервук и Юнас Анелев.

- Можно ли сказать, что травмы Соботки и Пьянова получены в результате внешнего воздействия?

- Да, механизм травм связан с полученными ударами.

- Каковы сроки восстановления хоккеистов?

- Мы можем говорить только о приблизительных сроках. Думаю, Пьянова мы увидим на льду до старта плей-офф, восстановление Соботки - дело ближайших дней. Анелев вернется в строй в январе, Дервук был проооперирован и сейчас находится на этапе реабилитации, которая, возможно, займет около двух месяцев.

- Илья Зубов возвращается к игре?

- Да, через один-два матча он будет готов помочь команде, - цитирует Батушенко официальный сайт клуба.