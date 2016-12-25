Федор Малыхин: У всех команд есть особая мотивация в матчах со СКА

Нападающий «Ак Барса» Федор Малыхин поделился ожиданиями от встречи со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, игра пройдет в Казани 27 декабря.

- К сожалению, так календарь составлен, мы провели больше половины чемпионата за три месяца, а сейчас у нас получаются долгие, длинные паузы, - цитирует Малыхина «Реальное время». - И, безусловно, это выбивает из игрового ритма всегда. Уже через игры опять нужно набрать игровую форму. Поэтому сейчас у нас, конечно, некоторые нюансы ушли, это не может не сказаться. Было бы оптимальнее перед СКА подготовиться, сыграть пару игр, но раз нам приходится играть сразу с этой командой, тут уже от нас ничего не зависит. Безусловно, готовимся к этому матчу, физически и морально. Думаю, интересная будет игра. Несмотря на то, что у нас была большая пауза, а Питер играл, в том числе и сборники на Кубке Первого канала, контрольные играли, и до нас они сыграли два матча. Но мы будем настраиваться, и отдадим все силы, чтобы выиграть.

- Существует дополнительная мотивация в матчах со СКА? Все-таки это лидеры, и победа над ними - это не рядовое событие.

- Я думаю, у всех команд есть особая мотивация в матчах со СКА.





