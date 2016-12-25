Кристиан Хорнер: Риккардо – как старший брат для Ферстаппена

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер рассказал о взаимоотношениях между гонщиками команды – Даниэлем Риккардо и Максом Ферстаппеном.

«Самое важное – это уважение, – сказал Хорнер в интервью Autosport.com. – Мы не просим их ходить на ужин друг с другом, но просим взаимного уважения и уважения к команде. А то, что их отношения еще более близкие, только идет нам на пользу.

Во многих ситуациях Даниэль – как старший брат для Макса. Они очень похожи в своей реакции на происходящее, у них схожие требования к машине. Очень часто они высказываются об одном и том же по ходу гонки или квалификации. И это отличный вариант для команды, когда оба гонщика стремятся к одному и тому же».

Напомним, Ферстаппен стал партнером Риккардо по ходу прошлого сезона после того, как голландца перевели из «Торо Россо» на место российского гонщика Даниила Квята.

По итогам сезона «Ред Булл» занял второе место в Кубке конструкторов, Риккардо стал третьим в личном зачете, Ферстаппен – пятый.