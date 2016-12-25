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Гассиев может провести поединок с Гловацки

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Следующим соперником чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева может стать поляк Кшиштоф Гловацки, ранее владевший поясом WBO. 

- Гловацки является боксером, который дважды хорошо показал себя на американском телевидении, — рассказал промоутер Анджей Василевский в рамках программы «Puncher» на польском телевидении. — Промоутеры Гассиева хотят продвигать его в США, поэтому они ищут соперника, которого знает американская публика и который будет принят американским ТВ. Кшиштоф является именно таким бойцом.

Напомним, минувшей осенью Кшиштоф Гловацки потерял чемпионский титул WBO, проиграв по очкам в Гданьске украинцу Александру Усику.

Мурат Гассиев в свою очередь стал чемпионом мира IBF после победы над соотечественником Денисом Лебедевым в Москве.

Гловацки в данный момент восстанавливается после травмы руки и не сможет вернуться на ринг раньше апреля 2017 года.

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